Dioxaan of dickpics, wees er eens eerlijk over

‘We betreuren de situatie’, verklaarde de beste man in deze krant, zoals mensen die situaties betreuren altijd zeggen dat ze de situatie betreuren, terwijl ze denken aan twee dikke tieten op een stokje of andere onnozelheden. Al weet ik niet waar dit soort mensen aan denkt. Het enige is: als ze eerder nagedacht hadden, was er geen dioxaan in het Twentekanaal terecht gekomen. Zo simpel is het. Met chemie sol je nie!