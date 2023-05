Een uiterst ongelukkige datum… hoe verzin je het

Het is nog steeds niet mogelijk om een eitje op mij te bakken, maar het begin is er

‘Nathalie’, jubelde de programmeur van theater de Slinger te Houten, ‘tijdens jouw voorstelling is de temperatuur in de zaal met 4 graden gestegen.’ Even viel ik stil om dit baanbrekende feit te verwerken. Dat theater als hartverwarmende huiskamer van de samenleving fungeert, wist ik. Maar een sfeerverhoging van 4 graden slaat alles. Een hoopvol antwoord op de prangende vraag: ‘Hoe houden we de boel een beetje opgewarmd deze winter?’ ‘Jeetje’, zei ik tegen de programmeur, ‘dit biedt mogelijkheden. Niet eerder voelde ik mezelf zo kruik.’