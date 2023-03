Ellende komt nooit alleen

Wartaal is een mensen­recht

Het werd woensdag werkelijk gezegd in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De woorden kwamen van een bebaarde dertiger achter een spreekgestoelte: ‘Het is een feit dat Sigrid Kaag aan het St. Anthony’s College in Oxford heeft gestudeerd. En het is ook een feit dat dit een perfect voorbeeld is van de verbondenheid van geheime diensten, marxisme en de rekrutering van spionnen voor de mondiale deep state.’