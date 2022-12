‘Er zijn lactosevrije, veganistische halal pepernoten. Kun je daarmee leven, Geraldien?’

column Lekker sjokken tegen het bokken

Daar gaan we weer. Lockje Down ligt op de loer. Ik zet me schrap. Dat wordt weer sjokken door Borne. Praatjes maken met andere mokkende sjokkenden. ‘Sjok je ook zo veel? Ik sjok me rot, joh. Ik ook.’ Met of zonder avondklok: ik sjok. Die tekst kan zo op een mok. Het is sjokken tegen het bokken. Tegen het binnenshuis samenhokken. Tegen de waterpokken. O nee, dat is een ander virus.

28 november