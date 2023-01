Hertenkamp Defence Force

Niet ieder mens heeft een verfijnd geweten

Na een korte rondvraag bleek niemand in mijn omgeving ooit ergens een kaars in gestoken te hebben. Laat staan een waxinelichtje. Zelfs niet in een neusgat. Ook ik ben nooit initiator van zulke activiteiten geweest. Integendeel. Dat komt door mijn moeder. Die riep vroeger bij elke autonome handeling die ik wilde verrichten: ‘Pas op. Niet doen, Nathalie. Dat gaat mis.’ Tussen mij en de grote wereld lag Borne als een oase van veiligheid. Zodoende werd ik een soort Roodkapje dat de wolf niet tegenkwam.

1 mei