Het is nog steeds niet mogelijk om een eitje op mij te bakken, maar het begin is er

Een gemiddelde cavia heeft het beter in Nederland

Soms kan je dingen ook anders zien. Je kunt als Alberger vrouw wel protesteren tegen de komst van 300 vluchtelingen. Je kunt ook denken: ‘Hoppa, vanaf september eindelijk knappe kearls in ’t dorp! Dat schept mogelijkheden. Ik ga me alvast opgeven voor een cursus Arabisch bij de LOI. Als ik dan straks zo’n leuke Irakees met kuiltjes in z’n wangen zie fietsen kan ik in ieder geval vragen: ‘Mushahadat aldaraajat?’ Oftewel: ‘Brommers kiek’n?’

21 augustus