Jagers en verzamelaars hadden geen rekenmodules

column Een vreemde hand zocht een weg tussen mijn benen

Ook in mijn bibs is ooit ongewenst geknepen. Al was het geen knijpen. Het was een vreemde hand die razendsnel een weg tussen mijn benen zocht. In een kringloopwinkel nog wel. Op een avond in Den Haag. Ik grabbelde in een bak met retro sleutelhangers en schrok op van gefriemel op een lichamelijke locatie waar ik geen gefriemel blief.

22 januari