Kabinet is levende kerststal

column De aarde roept: mensheid mijn koek is op

Iemand moet het ons vertellen. Iemand. Dat we leven in de laatste naweeën van oneindige welvaart. Dat ons paradijs van materiële overvloed binnenkort z’n deuren zal moeten dichten. Wegens omstandigheden gesloten. Natuurlijk zal er gesputterd worden. Je raakt gewend aan elke winter een kast vol nieuwe kleding made in Bangladesh. Aan een huis dat tot de nok toe verwarmd is door de thermostaat voltijds op 20 graden. Aan Spaanse aardbeien eten in de winter. Aan goedkope turnpakjes bestellen uit China met slechts één druk op de knop.

7 november