Mijn dochter noemt mij mama. En soms geloof ik het niet.

Column De kwetsbaren. Dat zijn wij allemaal

Toegegeven: ik sta niet te springen om een vaccinatie. Kan dat vaccin niks aan doen. Het is iets psychisch. Iets kronkeligs. Naalden in mijn arm maken me bang. Waarschijnlijk ben ik in een vorig leven gestorven aan een foutief gezette tatoeage. Dat iemand bedorven inkt in m’n schouderblad gespoten had.

18 april