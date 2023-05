Nederland heeft geen asielcrisis, Nederland heeft een empathiecrisis

Hartklop­pin­gen van schaaltje couscous

Angsten komen voor in vele vormen. Voor bijna alles bestaat een fobie. Iemand die lijdt aan batrachofobie is bang voor kikkers. En als je vreest voor vrijdag de dertiende heb je paraskavedekatriaphobia. Dat is dubbel erg, want dan moet je drie weken oefenen voordat je je eigen angst fatsoenlijk uit kan spreken. Wanneer je lachonobie hebt, ben je bang voor groenten. Ik heb nog nooit een boosaardige bloemkool ontmoet. Maar dit terzijde. Iedereen z’n eigen angst.