Niet alles is mogelijk, maar er blijft genoeg over

Doe het! Niet voor de koolmees, maar voor je kinderen

Als overmatige stikstofneerslag stonk, dan hadden we ’t wel geweten. Als het rook naar een emmer kots die drie dagen in de volle zon had gestaan, dan smeekten we om reductie. De wijdverspreide geur van verteerde, uitgespuugde macaroni op een bedje van rot maagzuur zou menig familiefietstocht door de buitengebieden doen verpesten. ‘Mag het wat minder met die uitstoot?’, zou oom Ronnie roepen, terwijl hij een wasknijper op z’n neusvleugels plaatst.

12 juni