Rustig blijven ademen: Tini is weggesleept

COLUMN Nederland heeft een oproepbaar zorgleger nodig

Mijn moeder belde donderdagochtend. Tante Joke had haar verteld dat de theaters hoogstwaarschijnlijk weer moeten sluiten. Ik wist niet dat tante Joke lid was van het OMT. Toch vond ik het prettig dat tante Joke mijn moeder had gebeld en mijn moeder mij. Zoals het de ware informatieoverdracht in Twente betaamt: ‘Hej ’t a heurt?’ Nu kon ik m’n hart alvast vasthouden om me te wapenen tegen deze eventuele waanzin.

13 november