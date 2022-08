Schaarste aan gas is het probleem niet, schaarste aan solidariteit wel

Column Drie gniffelen­de dikzakken op een e-bike

Ja, ik ben totaal bepakt van Borne naar Berlijn gefietst. Dus je mag me Olympisch noemen. Met name omdat ik niet elektrisch of motorisch aangestuurd werd. Het waren mijn eigenste benen die me de bergen opdreven. Die me het zweet op de rug lieten druppelen. Die me eenmalig lieten jammeren bij een fikse beklimming: ‘Mama, help me toch! Ik kan niet meer.’

8 augustus