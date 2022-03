Thuis hebben we twee Russische dwerghamsters...

column ‘Ik hoef in het theater slechts ‘Almelo’ te spreken en het publiek gniffelt’

Beste gemeente Almelo, ik snap dat u behept bent met een minderwaardigheidscomplex. Enschede is nog altijd uw grote, succesvollere broer. Ook uw achterneef Hengelo staat van oudsher in een florissanter daglicht. Ik, als cabaretière, ben op de hoogte van uw uiterst lage hitnotering in de lijst der populaire steden. Ik hoef in het theater slechts ‘Almelo’ te spreken en het publiek gniffelt. Al dan niet met dank aan Finkers.

13 februari