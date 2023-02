Van een fietstocht door deze wijk krijg ik altijd een ongemakkelijk gevoel in mijn buik

Ik geef het toe: ik wil een zachtmoedi­ge spaarpot op ieder stads- of dorpsplein

Ok. Voor de dag ermee, Baartman. Je bent absoluut te vroeg met je kerstgedachte. Er hangt nog geen bal aan de boom. Maar toch. Je kan het vragen. Je hoopt op iets moois. Het knaagt al langer aan je. Je hebt er met mensen over gesproken. En iedereen beaamt het: Er is stille armoede in deze regio. Stille armoede, ja.

