Vlees is heilig, dat laat je niet zomaar los

column Daar zit ze, in de gevangenis­bus op die ene stoel

Ze is moeder. Ze is lid van Extinction Rebellion. Ze is afgelopen dinsdag urenlang opgesloten geweest in een kamertje van 1 vierkante meter waar slechts een stoel stond. Een hok dat onderdeel uitmaakt van de mobiele gevangenis van justitie; een touringcar met heuse cellen waarin mensen gestopt worden om hen kortstondig te straffen. Lastige mensen. U kent ze wel. Mensen die moeilijk doen.

17 oktober