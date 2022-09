Wartaal is een mensenrecht

Column Corona wil mij niet, wat doe ik verkeerd?

Bijna iedereen heeft nu corona, behalve ik. Waarom, lief dagboek!? Wat is er mis met mij? Ik moet zo denken aan vroeger. Aan toen ik 14 was: dan hing ik m’n jas op in de garderobe van Twickel College en hoorde ik de meiden verderop lispelen: ‘Nathalie is nog steeds niet ongesteld.’

6 februari