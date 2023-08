Deze vlinder was ooit verdwenen, maar is nu weer helemaal terug in Twente en de Achterhoek

NATUUR Na sterke stijging eind vorige eeuw, daalt het aantal sperwers nu weer in Twente

In de wintermaanden worden ze in Twente door veel mensen in de tuin gezien. Sperwers zoeken in dat jaargetijde namelijk dorpen en steden op. Want daar zijn ze, vooral bij vogelvoederplekjes die mensen hebben ingericht, verzekerd van hun maaltijd in vorm van vogels als mussen en merels.