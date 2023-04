Natuur toont zich in de lente in alle kleuren van de regenboog

Macro met Marit Privé­schuim­par­ty, hoe het spuugbeest­je overleeft in bubbels in Twente

Weleens van die wolkjes zeepsop in je planten zien zitten? Die op spuug lijkende kloddertjes? Voordat je de buurman beticht van tuffen in je tuin, of die voorbijrazende club wielrenners; de dader is er waarschijnlijk een met zes pootjes.