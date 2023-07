Super zeldzame zwarte zomerooievaar zweeft boven Twente en de Achterhoek

Macro met Marit De bizarre huwelijks­ge­schen­ken van de schorpioen­vlieg (en hoe hij eraan komt)

Hij is eigenlijk met geen enkel ander insect te verwarren, de schorpioenvlieg. Met zijn spitse kop, gevlekte vleugels, en felgele lijf valt hij op. En hoewel het lijkt alsof hij heel nare steken uit kan delen zijn ‘schorpioensstaart’, is dat niet zo. Dat is zijn geslachtsdeel. Dat je het even weet.