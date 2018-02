133 transfers in Nederland, Aubameyang brengt carrousel in beweging

Moreno naar Real Sociedad

Héctor Moreno zet zijn loopbaan voort bij Real Sociedad. De club uit het Noord-Spaanse San Sebastian neemt de Mexicaanse international over van AS Roma. Real Sociedad betaalt zo'n 6 miljoen euro voor de Mexicaanse verdediger, die slechts vijf competitieduels in actie kwam voor de Italiaanse club. AS Roma nam Moreno afgelopen zomer over van PSV, waar hij twee jaar voor speelde. Eerder was hij al in Nederland actief voor AZ.