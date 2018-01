2018 moet het jaar van Messaoud worden

Door Tim Niemantsverdriet



,,In het nieuwe jaar heb ik alles van me afgegooid”, vertelt de aanvallende middenvelder. 2017 was een lastig jaar voor mij. Op én buiten het veld. Ik heb veel gesproken met mensen die dichtbij me staan. Mijn broer, mijn moeder, ploeggenoten als Stanley Elbers en Hicham Faik. Zij hebben het ook tegen me gezegd: in 2018 moet ik meer laten zien. Ik train altijd hard, maar nu wel bewuster. En ik blijf minder in teleurstellingen hangen.''