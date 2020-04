46 dagen na meer dan drie jaar lange blessure kan fitte Boymans wéér niet voetballen

,,Natuurlijk, dat is heel frustrerend’’, beaamt Boymans. ,,Ik was juist klaar om te spelen, raakte steeds fitter. Dan is het balen als dat niet meer kan.’’ Toch heeft Boymans begrip voor de situatie. ,,In het begin dacht ook ik: het waait vast wel over. We hebben echter te maken met iets ernstigs, we moeten het serieus nemen. Op dit moment vind ik mezelf daarom ook helemaal niet belangrijk.’’



Even terug in de tijd. In 2016 verruilde de spits Utrecht voor Dubai, om voor Al Shabab Al Arabi te gaan spelen. Sportief liep dat avontuur op een fikse teleurstelling uit, want al snel raakte Boymans geblesseerd aan zijn enkel. Operaties mislukten, Boymans kreeg te maken met tal van teleurstellingen. Maar dat is nu verleden tijd. ,,Soms weet ik al niet eens meer welke het enkel het was, haha. Het gaat echt top, man.’’