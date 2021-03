5000 toeschouwers welkom bij interland Oranje tegen Letland

De voetbalfans die willen meedoen aan het onderzoek moeten een kaartje kopen. Woensdag om 09.00 uur start de kaartverkoop voor houders van de Oranje Clubcard, die 12,50 euro betalen voor een kaartje en er maximaal vier kunnen bestellen. Om 15.00 uur begint de vrije verkoop. Daarin zijn de kaarten 20,21 euro. De aftrap van de wedstrijd in Amsterdam op zaterdag 27 maart is om 18.00 uur. De KNVB benadrukt dat de voetbalfans er rekening mee moeten houden dat de avondklok dan nog steeds van kracht is en dat iedereen dus voor 21.00 uur weer thuis moet kunnen zijn.



Vorige maand werd bij twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie al getest met publiek in de stadions. In zowel Nijmegen als Almere mochten maximaal 1500 mensen naar binnen. Bij beide wedstrijden werd dat aantal niet gehaald. De fans van NEC en Almere City FC moesten zowel voor als na de wedstrijd een coronatest ondergaan. Zo’n 20 procent van de toeschouwers sloeg de tweede test over.