Aad Kila: FC Twente in 1983 tien keer beter dan nu

Kila maakte hetzelfde mee in zijn laatste jaar Enschede. ,,Bij ons ging Rob Groener eruit in november. FC Twente haalde vervolgens Spitz Kohn terug als trainer. Maar hij was al op zijn retour en deed het alleen om de club te redden.’’



Ook Kohn kreeg de op papier prima selectie niet aan de praat. ,,We hadden spelers als Fred Rutten, André van Gerwen, Martien Vreysen en Manuel Sanchez Torres. Voor het seizoen dachten we bij de eerste vijf, zes ploegen te kunnen eindigen.’’



Toen dat niet het geval bleek, deed de club er in de winterstop alles aan om het tij te keren. ,,Epi Drost was assistent-trainer en ging in januari weer voetballen. En voorzitter Ferry Fransen haalde Jan Sörensen van Club Brugge. Dat was echt een topvoetballer.’’



Het hielp allemaal niets. ,,Na winterstop maakte we ook met Drost een serie waarin we geen punten pakten. Vlak voor het einde van de competitie herpakten we ons nog tegen PSV (3-1). Op de voorlaatste speeldag moesten we gelijkspelen bij FC Groningen om het in eigen hand te houden, maar we gingen met 6-1 de kuikenbak in. Heel triest. Ik heb mensen zien huilen toen we degradeerden.’’