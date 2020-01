Aan deze spelers dankt Jong Ajax de koppositie in de Eerste Divisie

Keeper

Kjell Scherpen kwam afgelopen zomer over van FC Emmen. Na een seizoen als basisspeler in de eredivisie leek dit op het oog een stap terug, maar zowel Ajax als Scherpen zelf zien dit jaar als een leerjaar voor de nog steeds maar 19-jarige sluitpost. Hij deelt zijn wedstrijden samen met de jonge Kroaat Dominik Kotarski. Scherpen speelde tot nu toe 11 duels, Kotarski kwam tot 10 wedstrijden.

Kjell Scherpen.

Verdediging

Ook bij Jong Ajax lopen de meeste bekende namen op het middenveld en voorin, maar ook de verdediging van Jong Ajax staat dit jaar goed. Zo kreeg de ploeg de laatste 5 wedstrijden al geen tegengoals te verwerken. Dit doet de ploeg dit seizoen over het algemeen met redelijk dezelfde namen. Qua minuten steken er 3 mannen boven uit: Jurriën Timber, Kik Pierie en Juan Familia-Castillo. Timber is een 18-jarige centrale-verdediger die ook als rechtsback uit de voeten kan. Pierie (19) en Familia-Castillo (20) kwamen deze zomer naar Amsterdam. Pierie speelde al bijna twee volledige seizoenen eredivisie-voetbal bij Heerenveen, Familia-Castillo is een voormalig-jeugdspeler van Ajax die de afgelopen jaren uitkwam voor Chelsea. De linksback is nu op huurbasis terug in Amsterdam en hoopt op een langer verblijf.

Andere verdedigers die veelvuldig in actie komen voor de ploeg van Mitchell van der Gaag zijn Boy Kemper en O19-speler Liam van Gelderen. Talenten als Neraysho Kasanwirjo en Anass Salah-Eddine maakte al hun debuut en hopen op meer minuten het komende half jaar.

Familia-Castillo krijgt aanwijzingen van trainer Mitchell van der Gaag.

Middenveld

Het middenveld van Jong Ajax is bijna elke wedstrijd anders. Al zeven middenvelders zitten qua wedstrijden aan de dubbele cijfers. Een tijdje werd het vaste-middenveld bij Jong Ajax gevormd door Ryan Gravenberch, Carel Eiting en Jurgen Ekkelenkamp. Alle drie zijn officieel eerste elftal spelers en zullen ook na de winterstop waarschijnlijk vaker daar te vinden zijn dan bij Jong. Vooral Gravenberch stevent door de afwezigheid van Daley Blind af op een vaste basisplek in Ajax 1. Eitings zaakwaarnemer Guido Albers gaf in een interview met Ajax Showtime aan dat de 21-jarige middenvelder op eredivisie niveau moet spelen, bij Ajax of elders. Jurgen Ekkelenkamp stond, net zoals Gravenberch, de laatste wedstrijd voor de winterstop in de basis bij Ajax 1 en viel ook afgelopen weekend in tegen Sparta.

Quinten Timber (de tweelingbroer van Jurriën) is een andere speler die veel in actie kwam. Door de speeltijd van Gravenberch, Ekkelenkamp en Eiting bij Ajax 1 liggen er kansen voor anderen. De zeventienjarige Kenneth Taylor (aanvoerder Oranje O17 op het WK in Brazilië), de Amerikaan Alex Mendez (19), de van een blessure terugkerende Victor Jensen (19) en de aanvoerder van Ajax O19 Enric Llansana moeten samen met Jasper ter Heide (20) in dit gat springen.

Quinten Timber en Enric Llansana kijken toe hoe Kenneth Taylor de bal weg speelt voordat Feyenoorder Wouter Burger erbij kan.

Aanval

De voorhoede van Jong Ajax had voor de winter een redelijk vaste bezetting. Nicolas Kühn en Lassina Traoré waren in bijna alle duels voor de winterstop basisspeler. Lassina Traoré stond echter, net zoals Ekkelenkamp en Gravenberch, de laatste wedstrijd voor de winterstop in de basis bij Ajax 1. Ook op het trainingskamp in Qatar liet hij van zich spreken, maar met de herstelde Klaas-Jan Huntelaar en de rentree van Ryan Babel wordt het druk voor de positie van tweede spits achter Dusan Tadic. Nicolas Kühn is op huurbasis vertrokken naar Bayern München. Omdat ook Noa Lang zijn geluk elders is gaan zoeken (FC Twente) is er ruimte voor nieuwe talenten.

Naast dat van der Gaag ook midenvelders Mendez en Q. Timber met enige regelmaat op de vleugels posteert liggen er kansen voor twee van Ajax zijn toptalenten: Sontje Hansen en Naci Ünuvar. Hansen (17) heeft zijn debuut voor Ajax 1 al gemaakt, Ünuvar (16) wordt gezien als hét toptalent op de Toekomst. Voor beide spelers liggen er veel speelminuten bij Jong Ajax in het vizier. Brian Brobbey (17) en de Braziliaan Danilo Pereira (20) waren allebei een lange tijd geblesseerd voor de winterstop en hopen nu op veel speelminuten. De voor acht miljoen aangetrokken Hassane Bandé, de Zuid-Afrikaan Leo Thethani en de jonge Amerikaan Joshua Pynadath zijn daarachter spelers die hun minuten mee zullen pikken.

Sontje Hansen en Naci Ünuvar na de overwinning van Jong Ajax tegen concurrent Cambuur.

Elftal Jong Ajax meest gebruikte spelers

Keeper: Kjell Scherpen (11)*

Rechtsback: Jurriën Timber (20)

Rechter centrale verdediger: Boy Kemper (15)

Linker centrale verdediger: Kik Pierie (16)

Linksback: Juan Familia-Castillo (17)

Rechter centrale middenvelder: Quinten Timber (18)

Aanvallende middenvelder: Jurgen Ekkelenkamp (18)

Linker centrale middenvelder: Ryan Gravenberch (17)

Rechtsbuiten: Nicolas Kühn (17)

Spits: Lassina Traoré (17)

Linksbuiten: Noa Lang (9)

* aantal wedstrijden