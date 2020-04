Aangeslagen Ralf Seuntjens: ‘KNVB heeft niet fair gehandeld’

De beslissing van de KNVB om De Graafschap niet te laten promoveren, dreunt nog altijd hard na in Doetinchem. Ralf Seuntjens, aanvoerder van de Superboeren, is verbolgen. ,,Er is geen rationele beslissing genomen door de bond”, stelt de aanvaller. ,,Er moet iets achter zitten.”

Door Dennis van Bergen



,,Tja”, zegt Ralf Seuntjes, gevraagd naar hoe het hem gaat. De aanvaller, 31 jaar inmiddels, had zich zo verheugd op tenminste nog een jaar eredivisie-voetbal. Maar die droom zag de routinier vrijdagmiddag in rook opgaan. De KNVB besliste dat De Graafschap, net als koploper Cambuur, niet promoveert. Seuntjens: ,,Ik denk dat je wel begrijpt hoe ik me voel. Het is zwaar kloten. Ik begrijp het gewoon niet. Als je honderd voetbalkenners zou vragen of Cambuur en De Graafschap het verdienen om te promoveren, zullen er negentig volmondig ‘ja’ zeggen. Toch blijven we in de eerste divisie. De KNVB heeft niet fair gehandeld.”

Seuntjens benadrukt dat sportieve zorgen slechts relatief zijn in een tijd dat mensen vechten voor hun leven. Niettemin doet het sportieve leed hem heel veel pijn. ,,Er is geen rationele beslissing genomen door de bond. Er moet iets achter zitten. Wat? Geen idee, werkelijk geen idee. Wat voor mij in elk geval vaststaat is dat er genoeg argumenten aan te voeren zijn waarom Cambuur en De Graafschap horen te promoveren. Ik vind het onbegrijpelijk dat die terzijde zijn geschoven.”



De aanvaller doelt op het feit dat de competitie voor driekwart gespeeld is. Dat de huidige topklasseringen van Cambuur en De Graafschap dus ‘een zeer realistisch beeld geven van de krachtverhoudingen in de eerste divisie’. Ook begrijpt de Brabander niet dat de KNVB de prestaties van de bovenste vijf eredivisieclubs wel als leidraad neemt voor het toekennen van prijzen en bij de overige ploegen niet. ,,Ik hoorde meneer Gudde roepen dat er nog negen duels te spelen zijn en dat er dus nog van alles kan gebeuren. Maar als dit voor de kleinere clubs geldt, zou dit toch ook voor de bovenste vijf clubs moeten gelden? Blijkbaar gelden voor vijf eredivisieclubs andere wetten dan voor de rest”, stelt Seuntjens cynisch. ,,Dat is niet uit te leggen.’

Quote Lekker ambitieus signaal geeft Roda JC af naar zijn eigen fans en sponsoren! Zo van: als wij bovenaan hadden gestaan, waren we het liefst ook in de eerste divisie gebleven.” Ralf Seuntjens

Solidariteit

Ook de al veel besproken stemming is Seuntjens een doorn in het oog. ,,De KNVB heeft de laatste maanden opgeroepen tot meer solidariteit tussen de clubs. Die solidariteit heeft de bond eigenhandig afgebroken met het creëren van een stemming, die uiteindelijk geen stemming bleek.”



Seuntjens vervolgt: ,,Over solidariteit gesproken: Vandaag las ik dat Roda JC, een collega-club uit de eerste divisie, tegen promotie en degradatie heeft gestemd. Ik vind dat ongelooflijk. Lekker ambitieus signaal geeft zo’n club daarmee af naar zijn eigen fans en sponsoren! Zo van: als wij bovenaan hadden gestaan, waren we het liefst ook in de eerste divisie gebleven.”