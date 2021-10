Aangifte tegen Ajax-voetballer Labyad wegens bedreiging en mishandeling

Politie en justitie doen onderzoek naar een geweldsincident tussen een aannemer, Ajax-middenvelder Zakaria Labyad (28) en enkele familieleden. Juridisch adviseur Karim Aachboun van de aannemer bevestigt dat er aangifte is gedaan tegen Labyad en ook tegen de vader van de voetballer. Het incident vond plaats in juli 2020.

Een conflict over de betaling van een klus zou medio vorig jaar volledig zijn geëscaleerd op de oprit van de Ajacied in Blaricum. Volgens Aachboun kwam zijn cliënt verfraaiingen aanbrengen aan de villa van Labyad. Dat liep niet zoals de bedoeling was. Toen de man zijn geld niet kreeg en verhaal ging halen, liep het voor de woning uit de hand. Er zouden rake klappen zijn gevallen. De aannemers zou zelfs zijn bedreigd met een vuurwapen.

De aannemer (naam bij de redactie bekend) vertelt dat hij in maart 2020 een klus voor Labyad startte. Die klus duurde tot mei van dat jaar, maar de betaling van ruim 18.000 euro liep spaak. Er was volgens de middenvelder van Ajax onvrede over de werkzaamheden van het bedrijf. Uiteindelijk blokkeerde Labyad de aannemer op sociale media, whatsapp en e-mail. Contact krijgen is op dat moment niet meer mogelijk. Daarop ging de aannemer in juli verhaal halen bij de woning van Labyad.

Labyad gehoord als verdachte

De aannemer zou de profvoetballer beschuldigen van mishandeling en bedreiging met de dood. Labyad is door de recherche gehoord als verdachte in het onderzoek, maar deed zelf aangifte tegen de man wegens huisvredebreuk en bedreiging. Maar dat gebeurde volgens Aachboun pas ná de aangifte van de aannemer.

Advocaat Marielle van Essen staat Labyad bij. Zij laat het bij het volgende statement: ,,Cliënt betreurt het dat de heer de media opzoekt voor een geschil dat reeds in onderzoek is bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, ook wat betreft de rol van de heer zelf waartegen een aangifte loopt. De heer heeft hiermee kennelijk geen ander doel dan het beschadigen van de eer en goede naam van cliënt.”

Volgens Van Essen geven de aannemer en zijn juridisch adviseur een verkeerde voorstelling van zaken. Maar de inhoudelijke discussie laat ze over aan het Openbaar Ministerie en eventueel de rechtspraak, als het tot een rechtszaak komt.

Juridisch adviseur Aachboun is verbaasd over die reactie. ,,Mijn cliënt werkt in het hogere segment, die wil helemaal geen publiciteit. Als hij publiciteit had gewild, had hij dat al een jaar geleden kunnen doen.”

Aachboun wil ook contact opnemen met Ajax. De reden is dat zijn cliënt ook gewerkt heeft voor enkele andere Ajaxvoetballers, onder wie Daley Blind. ,,We vinden dus ook dat Ajax dit moet weten. Cliënt is benieuwd wat Ajax hiervan vindt.”