Aanhaken of afhaken voor Feyenoord: ‘Maar dat is wekelijks zo als je wil meedoen om de titel’

Het stempel aan- of afhaken werd weer eens op een wedstrijd van Feyenoord gedrukt. De Rotterdammers, die in de winterstop het gevoel hadden Ajax en PSV op de hielen te kunnen blijven zitten tot de eindstreep, moeten nu in Nijmegen tegen NEC de volle buit pakken om nog enigszins zicht hebben op de rivalen uit Amsterdam en Eindhoven.