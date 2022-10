Aanklager onderzoekt Willem II - FC Den Bosch na chaos op tribune en vuurwerk op het veld

PSV wint voor het eerst sinds 2011 in Heerenveen dankzij fraaie goal Cody Gakpo

PSV heeft voor het eerst in elf jaar de lastige uitwedstrijd bij sc Heerenveen weer eens in winst omgezet: het werd dankzij een even knap als belangrijk doelpunt van Cody Gakpo 0-1 in het Abe Lenstra Stadion. Een flinke opsteker ook voor de Eindhovenaren, die lieten zien wat ze waard zijn.

9 oktober