Aanklager seponeert rode kaart FC Groningen-verdediger Zeefuik

Supporters­ver­e­ni­ging: ontslag Van Bommel pijnlijk, maar onvermijde­lijk

11:31 Pijnlijk, maar onvermijdelijk. Zo omschrijft voorzitter Harrie Timmermans van de Supportersvereniging PSV het ontslag van trainer Mark van Bommel. ,,Mark is een held van de club. Als er iemand is die de supporters succes gunnen, dan is hij het wel", zegt Timmermans. ,,Maar vanwege de resultaten was dit ontslag misschien wel onvermijdelijk.”