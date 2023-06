Aanklager wil Ajax-aanvaller Steven Berghuis twee duels schorsen voor slaan FC Twente-fan

Almere in de ban van mogelijk debuut in eredivisie: ‘Hadden moeiteloos nóg 4000 kaarten kunnen verkopen’

Nog nooit speelde Almere City in de eredivisie. Is het komend seizoen wel zover? Het heeft er flink de schijn van na de 2-0 overwinning van dinsdagavond op FC Emmen. ,,Het kán, promoveren, we geloven het echt.’’