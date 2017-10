Aanvallend trio PSV ontbreekt in beker tegen Volendam

PSV reist morgen zonder het trio Steven Bergwijn, Gastón Pereiro en Jürgen Locadia naar Volendam. De aanvallers zijn nog niet inzetbaar in Noord-Holland, waar PSV de laatste zestien in het bekertoernooi wil bereiken.

PSV stoomt het trio klaar voor de belangrijke eredivisie-ontmoeting van zondagmiddag, tegen Vitesse. Dat lijkt te gaan lukken.

Het team van Phillip Cocu speelt tegen de nummer laatst van de eerste divisie, maar dat zegt volgens de trainer zeker niet alles. ,,Als wij ons normale niveau halen, moeten we deze wedstrijd zeker naar ons toe kunnen trekken. Maar we weten uit ervaring dat het soms dicht bij elkaar kan liggen in wedstrijden tegen ploegen in de eerste divisie."

,,FC Volendam zit nu in een lastige fase, maar heeft een ploeg met een aantal vaardige en technische spelers. Dat was vroeger al het geval en is nu nog steeds zo. Ons doel is uiteraard om een ronde verder te komen en we willen het in het bekertoernooi beter doen dan de afgelopen jaren."

Hoe Cocu precies zal geen spelen, kan hij nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat Jeroen Zoet gewoon in de goal begint. Deze week leek het er in de trainingen op dat Armando Obispo (18) en Albert Gudmundsson (20) hun basisdebuut in PSV 1 gaan maken. Ook Adam Maher zou weer terug kunnen keren in de basis.