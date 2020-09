Aanvalsmachine Ajax is defensief nog kwetsbaar

Met de verkoop van Hakim Ziyech en Donny van de Beek voor zo’n 40 miljoen euro aan Engelse topclubs, raakte Ajax veel creativiteit en rendement kwijt. Aan de oefencampagne was dat alleen niet af te zien. De titelverdediger draaide op volle toeren door zeven opeenvolgende wedstrijden simpel te winnen en in vijf gevallen de score ook binnen vijf minuten te openen.

Aanvoerder Dusan Tadic is naar links gehaald, in Zakaria Labyad creëert hij een extra optie als valse spits en met Edson Alvarez en Ryan Gravenberch moet de balans op het middenrif hersteld worden.

Ja, Ajax draaide als een tierelier maar dat schept weinig garanties nu de druk de intensiteit worden opgeschroefd. Zeker is wel dat Ten Hag de lat bewust heel hoog heeft gelegd, door spelers tactisch ‘uit hun comfort zone te halen’ en Ajax zo veelzijdiger en vooral Champions League-proof te maken. Want, zo stelt Ten Hag: ,,De vijand slaapt niet.”

Of Ajax net als in 2019 op het Museumplein en in de knock-out-fase van de Champions League geraakt, hangt misschien nog wel meer af van hoe de Amsterdamse defensie zich houdt. Blijft Perr Schuurs nu wel foutloos? Kan Daley Blind hem klachtenvrij blijven helpen? En blijven Andre Onana en Nicolás Tagliafico? De spoeling aan de linkerkant, waar versterking wordt overwogen, is dun.