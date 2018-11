Aanvoerder Dekker: Wij hebben zoveel kwaliteit in onze selectie

Stiekem droomt Dekker er al van om komend jaar als captain van de ‘Leeuwinnen’ het veld op te stappen tijdens het WK. De mondiale eindronde wordt gespeeld in Frankrijk, waar de 75-voudig international haar geld verdient bij Montpellier. Het zou zomaar kunnen dat Dekker in de stad waar ze woont, mag aantreden met de kampioen van Europa. ,,We moeten eerst maar eens zorgen dat we naar het WK gaan. Maar natuurlijk spookt dit door mijn hoofd. Ik ga er alles aan doen om daar te staan. De Franse en Spaanse internationals in onze selectie hebben het in de kleedkamer nu al over het WK. Ik wil ook meepraten.’’



Als Oranje bij de return in Schaffhausen overeind blijft, kan de ploeg van Wiegman volgend jaar de strijd aangaan met gerenommeerde toplanden als Japan en de Verenigde Staten. ,,Wij hebben de afgelopen twee jaar heel grote stappen gezet, we hebben laten zien dat we top zijn’', zegt Dekker. ,,Bij sommige landen zie je spelers met veel individuele kwaliteiten, maar die vormen geen team. Wij wel, wij kunnen echt op elkaar vertrouwen. Als we het WK halen, is volgend jaar alles mogelijk.’’