Aanvoerder Van Ginkel keert tegen FC Twente terug bij PSV

Trainer Phillip Cocu bevestigde vandaag dat Van Ginkel er morgen weer bij is. ,,Hij heeft meegetraind en dat is goed gegaan. Dat betekent dat hij inzetbaar is."



Bij PSV ontbreken nog Maximiliano Romero en derde doelman Luuk Koopmans. Romero heeft volgens Cocu nog een week of twee nodig om aan te haken. ,,Dan is hij een stuk verder", aldus de coach. Verontrustend is het volgens PSV niet, omdat rekening was gehouden met een periode waarin Romero aan moest aan haken. Het is een van de redenen waarom PSV niet wilde meewerken aan een transfer van Luuk de Jong en/of verhuur van Sam Lammers.