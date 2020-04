Abrupt afscheid Ziyech bij Ajax: ‘Ik zal mijn mooiste herinneringen koesteren’

Door Freek Jansen



Met terugwerkende kracht was de symboliek op zaterdag 7 maart in Heerenveen een bijzondere. Precies daar waar hij ooit als jeugdspeler zijn weg door het profvoetbal begon, eindigde voor Hakim Ziyech anderhalve maand geleden het pad in Nederland. Op een gure avond in het Abe Lenstra Stadion knokte de linkspoot zich met Ajax voorbij Heerenveen (1-3). Twintig minuten voor tijd, op het moment dat de zege was veilig gesteld, haalde trainer Erik ten Hag de al enige tijd met blessures kampende Ziyech naar de kant.