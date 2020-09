Acht coronabesmettingen bij Vitesse: staf in quarantaine, Sturing tijdelijk trainer

Vitesse is getroffen door een uitbarsting van corona-besmettingen. Acht leden van de technische staf hebben het virus opgelopen en zitten in quarantaine. Ook trainer Thomas Letsch is uitgeschakeld. Hoofd opleidingen Edward Sturing neemt voorlopig de trainingen waar. Het duel met Sparta van zaterdag gaat gewoon door.

De wedstrijd van Vitesse komt niet in gevaar. Binnen de spelersgroep is iedereen getest. Daarbij is niemand besmet geraakt. Vitesse test de spelers en stafleden elke week op corona. Tot dusver telde de Arnhemse club slechts één besmetting. Hilary Gong keerde met corona terug van zijn bruiloft in Nigeria. Hij kwam daarbij nooit in aanraking met spelers van Vitesse.

De uitbraak zorgt nu voor een kleine reorganisatie bij Vitesse. Edward Sturing leidt voorlopig de trainingen, met Nicky Hofs en Johannes Spors. Sturing is bij de eredivisionist hoofd van de jeugdopleiding. Hofs schuift door vanuit het team Onder 21 jaar. Spors is de technisch directeur bij de club. De KNVB heeft hiervoor dispensatie verleend.

Voltallige staf

De uitbraak betreft de voltallige staf. Naast hoofdcoach Thomas Letsch zijn ook de assistenten Joseph Oosting en Jan Fiesser in quarantaine geplaatst. Fysiotherapeut Jos Kortekaas is ook positief getest. Datzelfde geldt voor keeperstrainer Rein Baart, de conditietrainers Jan van Norel, en Tim Arends en videoanalist Dennis van der Meulen.

,,Vooropgesteld hopen we dat we onze stafleden in goede gezondheid en snel terugzien op Papendal", verklaart Spors. ,,Tegelijkertijd laat deze situatie zien dat het coronavirus snel kan opduiken en verspreiden. Ondanks het volgen van het protocol en allerlei aanvullende voorzorgsmaatregelen, zijn we als club getroffen door het virus.”

Vrijdag eerste positieve geval

Vrijdag voor het duel met RKC werd iedereen getest. Daarbij bleek dat assistent Oosting positief was getest op corona. ,,Een extra testronde op zaterdag, vanwege de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht, duidde geen andere gevallen aan", stelt Spors. ,,Nadat maandag een ander staflid lichte klachten kreeg, was dat aanleiding voor ons om alle directe contacten op dinsdag opnieuw te testen. Uit deze testen kwam naar voren dat ook andere leden van de technische staf positief bleken.”

Stafleden, spelers en andere direct betrokkenen rondom het team worden wekelijks getest op het coronavirus. Zodoende komen de besmettingen nu ook vroegtijdig aan het licht. Na deze besmettingen zijn alle overige stafleden, spelers en andere direct betrokkenen rondom het team afgelopen woensdag nog eens extra getest. Daaruit kwam naar voren dat ook fysiotherapeut Kortekaas positief bleek.

Vandaag weer test

Vandaag wordt iedereen wederom getest, zoals het protocol vanuit de KNVB voorschrijft in aanloop naar competitiewedstrijden. Daarnaast wordt de situatie uiteraard dagelijks gemonitord.

Vitesse zet met de spelersgroep vol in op de Airborne-wedstrijd van zaterdag, in GelreDome tegen Sparta. ,,De voorbereiding in deze week is verre van ideaal, maar het lijkt erop dat we dankzij adequaat handelen verdere besmettingen hebben voorkomen”, zegt Spors.