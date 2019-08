Achter de schermen bij de VAR: de goal van Tadic

Vitesse hofleveran­cier Elftal van de Week, traditione­le top-3 ontbreekt

9:55 Het was een weekeinde om snel te vergeten voor de traditionele top-3 in de eredivisie. Ajax speelde gelijk bij Vitesse, PSV bleef op 1-1 steken bij Twente en Feyenoord kwam in eigen huis niet voorbij stadsgenoot Sparta. De top-3 ontbreekt dan ook in het elftal van de week.