‘ADO-bestuursleden houden overname Amerikanen tegen’

Het Amerikaanse World Soccer Holdings (WSH) heeft een overeenkomst gesloten met ADO Den Haag-eigenaar United Vansen (UVS) over de overname van de club. Maar de deal wordt vooralsnog tegengehouden door bestuursleden van de club. De door de Amerikanen voorgestelde reorganisatie is daar de reden van.

WSH lijkt de nieuwe eigenaar van ADO Den Haag te worden. De Amerikaanse organisatie combineert de ervaring van managers van verschillende Amerikaanse sportorganisatie en experts op gebied van internationale voetbalopleiding. Het is kort geleden gecreëerd om een wereldwijd netwerk van voetbalclubs op te zetten, waarbij de focus moet komen te liggen op het ontwikkelen van talent. De Amerikanen zien veel potentie in ADO, waardoor ze de Haagse club graag over willen nemen.

Nederlander Bob Heere neemt daarin het voortouw. Hij is CSO (Chieff Stragety Officer) voor de organisatie en daarnaast Hoogleraar Sport Entertainment Management aan de Universiteit van Noord Texas. In Nederland was hij onder meer medeoprichter van het International Sport Management programma op de Haagse Hogeschool in Sportcampus Zuiderpark.

Quote Volgens de Amerikanen is de ongecontro­leer­de inmenging van vrijwilli­ge bestuur­ders en het exclusieve karakter van de belangen­groe­pen een belangrij­ke oorzaak voor de huidige crisis bij de club.

Aan de hand van Heere heeft WSH bepaalde voorwaarden gesteld voor de overname van ADO Den Haag. Eén daarvan is dat de HFC, de vereniging achter ADO Den Haag die het ‘gouden aandeel’ van de club in handen heeft, een open vereniging wordt waarin alle fans van ADO welkom zijn en ook hun Commissaris in de Raad van Commissarissen mogen kiezen. Ook wil WSH de Stichting Toekomst ADO (STO) opheffen. Volgens de Amerikanen is de ongecontroleerde inmenging van vrijwillige bestuurders en het exclusieve karakter van de belangengroepen een belangrijke oorzaak voor de huidige crisis bij de club.

© Mischa Keemink

De vereniging HFC en de STO hebben veel macht binnen de club, waardoor de grootaandeelhouder weinig controle heeft over wat er bij de club gebeurt. WSH, dat in Den Haag vooral grote plannen heeft met de jeugdopleiding, wil dat veranderen. De Amerikanen waren ook al in gesprek met Haagse investeerders, maar die gesprekken zijn inmiddels gestaakt omdat de HFC en de STO weigeren in gesprek te gaan met WSH over de structuurveranderingen.

De Amerikanen hopen vurig dat de Haagse bestuurders snel aan tafel komen om de bestuurlijke veranderingen te bespreken. Alleen dan kan de overnamedeal worden afgerond.