ADO boekt eerste thuiszege sinds 7 oktober dankzij uitblinkende Thomas Verheydt

De terugkeer van kanon Thomas Verheydt betaalde zich direct uit tegen MVV. Met een doelpunt was de beresterke aanvaller in zijn eerste basisplaats na zijn terugkeer goud waard voor de Hagenaars (2-1).

Een luid kabaal daalt neer op het Haagse grasveld, kort nadat Tyrese Asante zijn ploeg in de slotfase van het duel met MVV naar een 2-1 overwinning heeft geschoten. Opluchting, zo leek het. Het was namelijk alweer even geleden dat ADO het thuispubliek had verwend. Voor het eerst sinds 4 november zagen zij hun ploeg weer eens in eigen huis tot scoren komen. Het betekende bovendien de eerste overwinning sinds 7 oktober in het eigen Bingoal Stadion.

Daar speelde de teruggekeerde Verheydt met een doelpunt een belangrijke rol in. De heldenrol was echter weggelegd voor Asante, die de bal na een gewonnen luchtduel van Finn van Breemen tegen de touwen kon tikken. Daarmee hervond ADO de aansluiting met het linkerrijtje.

Volledig scherm Thomas Verheydt wint een luchtduel. © Pro Shots / Remko Kool Twee goals in negentig minuten, het is ongekende weelde voor ADO. De Hagenaars hadden het vizier met slechts twee goals in de laatste vijf competitieduels namelijk bepaald niet op scherp staan. De meest simpele verklaring? Misschien wel het ontbreken van kanon Thomas Verheydt, die zijn ploeg sinds zijn entree in de zomer van 2021 al van de nodige munitie voorziet. Verheydt stond een maand aan de kant met een enkelblessure, maar keerde vanavond tegen MVV terug op het opstellingsformulier. Direct bewees de dertigjarige spits zijn waarde.

Met de terugkeer van Verheydt, die afgelopen week in het bekerduel met Kozakken Boys (1-3 zege) ook al als invaller binnen de lijnen kwam, heeft Dick Advocaat zijn belangrijkste wapen weer ter beschikking. ,,In deze competitie kan hij een heel gevaarlijke speler zijn’', zei Advocaat deze week nog over zijn spits, die al na tien minuten spelen het gelijk van zijn coach bewees. Na een voorzet van Marik Sellouki kwam Verheydt oog in oog met de keeper van MVV, die hij met een harde volley verschalkte.

Niet verbloemen

Maar toch kon ook de beresterke aanvaller, de laatste jaren een garantie op doelpunten en afgelopen seizoen nog goed voor dertig goals, de aanvallende problemen van zijn ploeg niet geheel verbloemen. ADO liet dit seizoen pas 23 keer het net bollen, waarmee het tot de minst productieve ploegen van de competitie behoort. Ook tegen MVV werden de kansen niet benut. Alleen al in de eerste helft kreeg ADO vier honderd procent kansen, maar alleen Verheydt mocht de vuisten ballen. Joël Zwarts, Xander Severina en Jordy Wehrmann hielpen grote mogelijkheden om zeep.

Natuurlijk is Verheydt niet de simpele oplossing in de jacht op meer treffers. Ook de dertigjarige aanvaller deelde in de malaise van de eerste seizoenshelft, met slechts vijf goals in zestien optredens. Een gebrek aan goals: het is misschien wel de grootste reden dat het ADO maar niet lukte om de onderste regionen in de Keuken Kampioen Divisie te ontvluchten.

Ook tegen MVV leek de driepunter uit te blijven. De bezoekers kwamen via een strafschop van Koen Kostons op slag van rust langszij en leken te gaan profiteren van de vele kansen die ADO had gemist, maar moest na de late goal van Asante uiteindelijk alsnog buigen in Den Haag. Het is een geweldige opsteker voor Advocaat en zijn mannen, vooral omdat de waslijst aan afwezigen gigantisch was en MVV na de sterke eerste seizoenshelft favoriet was in Den Haag. ADO liet het Bingoal Stadion echter eindelijk weer eens feestvieren. En daarvoor werd ook Verheydt bedankt, de beoogde talisman in de jacht op een plek in de play-offs.