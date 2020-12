ADO Den Haag knokt zich naar punt tegen tiental FC Utrecht

Met het pittige programma dat FC Utrecht tot de winterstop voor de kiezen krijgt, moest de thuiswedstrijd tegen het overwegend zwakke ADO drie punten opleveren voor de Domstedelingen. De eerste helft was ronduit matig en FC Utrecht kreeg voor de zoveelste keer dit seizoen te maken met het probleem van een gebrek aan doelpunten. Mimoun Mahi en Gyrano Kerk faalden oog in oog met doelman Luuk Koopmans.

In de jacht op een voorsprong kwam Adrián Dalmau bij FC Utrecht binnen de lijnen, maar die maakte het zijn ploeg enorm moeilijk door twee domme gele kaarten in korte tijd te krijgen, terwijl hij in die twintig minuten dat hij wel speelde nauwelijks een bal had aangeraakt. In de 66ste minuut ging Dalmau zichtbaar emotioneel van het veld af. FC Utrecht stond toen wel al met 1-0 voor en typerend was het dat verdediger Justin Hoogma het doelpunt maakte. Hij kon na een hoekschop van dichtbij binnenschieten.