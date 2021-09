ADO Den Haag verliest beroepszaak tegen aftrek van zes punten

Voetbalpod­cast | ‘Ten Hag waakt voor onderschat­ting bij Ajax’

28 september In een nieuwe aflevering van onze voetbalpodcast bespreekt verslaggever Johan Inan met presentator Etienne Verhoeff op de vooravond voor het CL-duel met Besiktas hoe Ajax ervoor staat. Daarnaast nemen ze het ontslag van Jaap Stam door in Amerika en praten ze over het succes van de promovendi.