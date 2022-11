ADO Den Haag wint ook niet bij Telstar, pijnlijke avond voor NAC bij koploper Heracles

ADO won dit seizoen pas vier van de vijftien competitieduels in de Keuken Kampioen Divisie, nadat de club vorig seizoen nog bijna promoveerde naar de eredivisie. In de finale van de play-offs werd echter na strafschoppen verloren van Excelsior Rotterdam. De spelers van ADO Den Haag hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat ze Giovanni Franken graag terug willen in de technische staf, wat de toch al lastige situatie er niet makkelijker op maakt voor Kuyt. ADO speelt woensdagavond nog thuis tegen Roda JC, daarna volgt een maandje winterstop vanwege het WK in Qatar. NAC Breda, dat een net zo matig seizoen doormaakt en veertiende staat, verloor met liefst 5-1 bij Heracles Almelo. Emil Hanson was opnieuw op dreef en staat nu op acht goals en acht assists. Hij heeft daarmee alleen Roda JC-spits Dylan Vente (12 goals) nog boven zich op de topscorersranglijst. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie staat nu op 34 punten na vijftien wedstrijden.

MVV Maastricht komt maandagavond pas in actie, op bezoek bij Jong FC Utrecht. Bij winst neemt het team van trainer Maurice Verberne de tweede plaats weer over van PEC Zwolle.

VVV-Venlo en Willem II, de nummers 8 en 7 van de ranglijst, bleven op 0-0 steken in De Koel in Venlo. Gescoord werd er wel op De Vijverberg in Doetinchem, waar De Graafschap met 3-2 won van Jong PSV. De talenten van trainer Adil Ramzi kwamen op een 1-2 voorsprong via Savio, maar Basar Önal (18) maakte in de 80ste minuut gelijk en in de 97ste minuut zorgde Anas Yadir (ook 18 jaar) voor de winnende 3-2 voor de Superboeren.