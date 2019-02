ADO doet Groenendijk aanbieding: ‘Intentie om te blijven’

De bal ligt dus bij Groenendijk. Als het aan hem ligt dan komt er snel duidelijkheid. ,,De intentie is er om te blijven”, aldus de 54-jarige trainer uit Leiden, die er snel een klap op hoopt te kunnen geven. ,,Want ik heb het naar mijn zin hier. ADO is een prachtige club om te werken. De prestaties in de afgelopen twee jaar zijn ook heel behoorlijk. Daar kunnen we mee verder.”



Groenendijk begon twee jaar geleden tussentijds bij ADO, dat hij dat seizoen uit de degradatiezone loodste. In de afgelopen voetbaljaargang werden de Hagenaars onder leiding van de oud-speler zevende en haalden daardoor de play-offs voor Europees voetbal. Op dit moment staat ADO elfde in de eredivisie. Groenendijk werkte eerder als hoofdtrainer bij Excelsior, Jong Ajax, FC Den Bosch en Willem II.