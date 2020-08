ADO en AZ oefenen in Den Haag

Bonfrère moet uitspraken over Westerhof rectifice­ren

11 augustus Jo Bonfrère moet zijn beschuldigingen over omkoping aan het adres van oud-bondscoach Clemens Westerhof van de Nigeriaanse voetbalploeg rectificeren. De voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat hij een advertentie in een landelijke Nigeriaanse krant moet plaatsen.