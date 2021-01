ADO en FC Emmen schieten weinig op met remise in degradatiekraker

Super Januari ‘Nick Marsman naar Ajax? Hij bewijst bij Feyenoord in elk geval dat hij topclub­waar­dig is’

22 januari Het is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Ed de Goeij over Feyenoord, de club waar hij van 1990 tot 1997 onder de lat stond.