ADO en VVV degraderen uit eredivisie na nederlagen in voorlaatste speelronde

SamenvattingenADO Den Haag en VVV-Venlo spelen volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. ADO verloor in de voorlaatste speelronde van de eredivisie kansloos van concurrent Willem II (1-4) en VVV ging onderuit bij landskampioen Ajax: 1-3.

Willem II en FC Emmen ontsnappen aan directe degradatie en strijden in de laatste speelronde volgende week tegen play-offs promotie/degradatie. Nummer 14 RKC kan in punten ook nog worden bijgehaald, maar heeft een veel beter doelsaldo.

Uitslagen degradatiekandidaten in 33ste speelronde eredivisie



• Ajax-VVV 3-1

• Emmen-Heerenveen 3-1

• ADO -Willem II 1-4

• RKC-FC Twente 2-1

ADO hard onderuit tegen concurrent

In Den Haag moest ADO winnen om nog kans te houden op handhaving. Maar Willem II leidde halverwege al met 3-0 door treffers van Vangelis Pavlidis en Kwasi Okyere Wriedt. In de 69ste minuut scoorde Michiel Kramer nog wel namens ADO, maar na de 1-4 van Ché Nunnely drong het besef in Den Haag door: ADO speelt volgend seizoen niet meer in de eredivisie. Lees hier meer over ADO-Willem II.

Volledig scherm Willem II-speler Wriedt viert de 4-1 tegen ADO. © Pro Shots / Toin Damen

VVV kan landskampioen niet verrassen

VVV ging op bezoek bij landskampioen Ajax. De vorige ontmoeting tussen beide clubs dit seizoen, eindigde in een historische 13-0 zege voor Ajax. In de Johan Cruijff Arena bleef het bij 3-1, maar dat betekende de nekslag voor VVV, dat net als ADO direct degradeert. Lees hier meer over Ajax-VVV.

Volledig scherm Guwara (r) namens VVV in duel met Ajax-speler Antony. © Pro Shots / Ron Baltus

Emmen verslaat negental Heerenveen

FC Emmen speelde thuis tegen Heerenveen. De bezoekers eindigden de wedstrijd met negen man en degradatiekandidaat Emmen pakte de volle buit. Het werd 3-1 en zo werd directe degradatie afgewend. Lees hier meer.

Volledig scherm Vreugde bij de spelers van Emmen. © Pro Shots / Ron Jonker

RKC zo goed als veilig

Voor RKC pakte de voorlaatste speelronde goed uit. In eigen huis won de club uit Waalwijk met 2-1 van FC Twente, na drie doelpunten in een paar knotsgekke minuten vlak na rust. RKC is vanwege het betere doelsaldo dan de concurrentie onderin zo goed als zeker van handhaving in de eredivisie. Lees hier meer.

Volledig scherm Spelers en staf van RKC vieren het feestje na de voorlaatste speelronde in de eredivisie. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Stand onderin:

14. RKC, 30 punten

15. Willem II, 28 punten

--------------------------------

16. Emmen, 27 punten

--------------------------------

17. VVV, 23 punten

18. ADO, 22 punten



* Plek 16 betekent play-offs promotie/degradatie, plek 17 en 18 directe degradatie

Programma 34ste en laatste speelronde

• Feyenoord-RKC

• Willem II-Fortuna Sittard

• VVV-Emmen

Wil je de wedstrijden van de degradatiekandidaten in de voorlaatste speelronde nog eens herbeleven? Lees dan hieronder het liveblog terug:

