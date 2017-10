Falkenburg en Johnsen verlossen ADO

Door Wietse Dijkstra



De multifunctionele Falkenburg kreeg in Venlo als spits de voorkeur boven de Noor Bjørn Johnsen, die tot dusverre weinig heeft indruk heeft kunnen maken. Het was de eerste keer dat hij het op die positie in de basis mocht laten zien. Eerder in dit nog prille seizoen draafde hij al op als linker- en rechtermiddenvelder, als linksbuiten en stond hij op tien. Op die laatste positie eindigde hij ook weer nadat Johsen in de slotfase was ingevallen.



In een wedstrijd waarin ADO het initiatief werd gegund, onderstreepte het lange tijd waarom het op hekkensluiter Sparta na de minst productieve ploeg van de eredivisie is. Daar kon Falkenburg aanvankelijk ook geen verandering in brengen. Halverwege de eerste helft had hij ADO op voorsprong moeten zetten, maar besloot hij oog in oog met doelman Lars Unnerstall breed te leggen op een medespeler die er niet was. Dat was overigens al de tweede grote mogelijkheid die de Hagenaars kregen, want ook de snelle Melvyn Lorenzen (naast) had de 0-1 op zijn schoen.



Halverwege de tweede helft kreeg ADO eindelijk loon naar werken toen Falkenburg een voorzet van Tyronne Ebuehi beheerst afrondde. Met zijn eerste goal voor ADO werd hij na Ruud Geels, Hennie Meijer en Chris Dekker de vierde speler ooit die namens zeven verschillende eredivisieclubs scoorde. Eerder dat hij dat als speler van Sparta, Go Ahead Eagles, NAC, NEC, en Willem II.



Groenendijk wilde vooraf niet te veel zeuren over de personele problemen bij ADO. De afwezigheid van Tom Beugelsdijk en Duplan (beide geschorst) en Wilfried Kanon (geblesseerd) gaf hem immers de gelegenheid om te zien of zijn selectie in de breedte inderdaad zo sterk is als hij dacht. Met Thomas Meissner, Donny Gorter en Melvyn Lorenzen had hij - net als Falkenburg - spelers achter de hand die in de basis niet zouden misstaan.



De invallers pakten hun kans met beide handen aan. ADO ontsnapte in de beginfase toen een schot van Lennart Thy via beide palen uit het doel caramboleerde, maar gaf weinig weg en bleef tot het einde geconcentreerd.



Ook voor Johnsen werd het uiteindelijk een mooie avond. In blessuretijd maakte hij met zijn doelpunt aan alle twijfels een einde. Zo won ADO voor de derde keer op rij een uitduel, een evenaring van het clubrecord uit 1972.