ADO heeft geen geheimen voor Willem II

Dat Duplan als eerste op de standby-lijst staat, is opvallend. De Fransman kwam dit kalenderjaar nog geen minuut in actie. Groenendijk heeft de aanvaller echter nog niet afgeschreven. ,,We verwachten dat we morgen vaak in kleine ruimtes terecht zullen komen. Dan is Edouard nog steeds een speler die we goed kunnen gebruiken.’’



Ook over de rest van zijn schaduwlijst doet Groenendijk niet moeilijk. Thijmen Gopppel is de eventuele vervanger van Sheraldo Becker, die al weken sukkelt met zijn enkel. Trevor David en Shaquille Pinas staan klaar voor het geval de niet topfitte Tyronne Ebuehi en Wilfried Kanon alsnog afhaken.



,,Alles is duidelijk’’, aldus Groenendijk. ,,We hebben geen geheimen, dus daarom hebben we ook geen besloten trainingen. Iedereen mag kijken. Wij doen toch wel ons eigen ding.’’